الجمعة 25 يوليو 2025
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سياسة

من الملصقات إلى التمويل، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدعاية فى انتخابات الشيوخ

انتخابات الشيوخ،
انتخابات الشيوخ، فيتو

نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط وإجراءات الدعاية الانتخابية في الانتخابات.

 وترصد فيتو تلك الضوابط بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

 بدء فترة الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

جدير بالذكر أن  الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت، بدء فترة الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تستمر حتى فترة الصمت الانتخابي، وبدء عمليات التصويت للمصريين في الخارج 1 أغسطس المقبل. 

 

حظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية

وتنص المادة 35 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على: يُحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتاثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك كل من: 

- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية. 

- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.

- شخص طبيعي أجنبي.

 

ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (17) لسنة 2025 بشأن  ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ. 

 

أولا: الحق في الدعاية الانتخابية

لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. 

ويجوز للمترشح إخطار الهيئة كتابة باسم شخص يمثله لديها لإدارة الدعاية، مع إرفاق إقرار رسمي بقبوله.

 

الحد الأقصى للإنفاق في الدعاية الانتخابية 

الفردي: 500 ألف جنيه، وفي الإعادة 200 ألف جنيه.

القائمة (13 مقعدًا): 2,167,000 جنيه، وفي الإعادة 867,000 جنيه.

القائمة (37 مقعدًا): 6,167,000 جنيه، وفي الإعادة 2,467,000 جنيه.

 

التبرعات في انتخابات مجلس الشيوخ 

تمويل الدعاية من أموال المترشح الخاصة، مع جواز تلقي تبرعات من أشخاص طبيعيين مصريين أو أحزاب مصرية، بشرط ألا تزيد على 5% من الحد الأقصى.

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