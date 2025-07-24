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بروتوكول تعاون بين مديرية عمل الإسكندرية وجامعة برج العرب التكنولوجية

مديرية عمل الإسكندرية
مديرية عمل الإسكندرية
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وقعت مديرية عمل الإسكندرية بروتوكول تعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية والمتخصصة في تكنولوجيا الصناعة والطاقة والعلوم الصحية.

ويأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في مجالات التدريب والتشغيل، والتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج.

يهدف البروتوكول إلى تدريب العاملين بالجامعة على إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتنظيم  سلسلة من الندوات التثقيفية للخريجين فى مجالات السلامة والصحة المهنية، ومتغيرات سوق العمل، ودور مديرية العمل والخدمات التى تقدمها، وكذلك تدريب الشباب على المهن المتاحة بالمراكز التدريبية التابعة للمديرية، وتأهيل وتدريب بعض الخرجين على الاستزراع السمكى بالتعاون مع شركة سمرمون لتصنيع الأسماك، وتوفير فرص العمل للخريجين، داخل المصانع على مهن حديثة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.

 

قام بالتوقيع على البروتوكول بمقر الجامعة، محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، ود.محمد مرسى رئيس الجامعة، بحضور د. هانى المنشاوى رئيس مجلس إدارة شركة سمرمون، عضو مجلس إدارة الجامعة. وشهد فعاليات توقيع البروتوكول،أحمد فتحى مدير منطقة عمل برج العرب، إيمان نبيل مدير العلاقات العامة بالمديرية.

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