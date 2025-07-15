فرص عمل جديدة في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، تعرف عليها

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولتي البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وذلك في مجالات التشييد والبناء والميكانيكا والهندسة، بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات بتلك الدول.

وأوضح الوزير أن الوظائف المتاحة تشمل التخصصات التالية، برواتب تتراوح بين 700 و900 يورو شهريًا:نجار مسلح / شدّه معدنية – 700 يورو، حداد مسلح – 700 يورو، مشغل حفارة – 800 يورو، ميكانيكي شاحنات – 800 يورو، كهربائي شاحنات ثقيلة – 800 يورو، سَبّاك – 800 يورو، مشغل مضخة خلط خرسانة – 900 يورو، مهندس مدني – 900 يورو، بناء عام – 700 يورو.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل بالخارج للشباب المصري، مؤكدًا أن العقود تشمل العديد من المزايا، من بينها:توفير سكن خاص بالعمال تابع للشركة، تقديم وجبات أثناء فترات العمل، تأمين اجتماعي وصحي شامل، تأمين إضافي ضد الحوادث داخل مواقع العمل،إجازات سنوية وعطلات رسمية مدفوعة الأجر طبقًا للقانون، وتوفير تذكرة السفر ذهاب وعودة في حال الالتزام ببنود التعاقد.

ودعا الوزير الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر هذا الرابط، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع كافة مراحل التقديم والتعاقد، لضمان أفضل معايير الحماية والرعاية للمواطنين المتقدمين، وتحقيق فرص عمل ملائمة تحترم الكفاءة والمهنية.

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