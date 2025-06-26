تسليم عقود عمل جديدة لذوي همم بالقاهرة، اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن تسليم 16 عقد عمل جديد لذوي الهمم من أبناء محافظة القاهرة لدمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات وزير العمل محمد جبران إلى المديريات في كل المحافظات.

وقال السيد الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة: إن هذه العقود الجديدة، تم توفيرها لهؤلاء الشباب عن طريق مكتب عمل غرب القاهرة، للعمل في بنك المصرف المتحد.

وأوضح أن مديريات العمل ومكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مستمرة في التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، بهذا الشأن،وتواصل تنفيذ توجيهات معالي وزير العمل، بمتابعة هذه الفرص قبل وأثناء وبعد تسليمها للشباب، والتأكد من مصداقيتها وشروط وبيئة العمل اللائقة الخاصة بها.

شارك في تسليم العقود من مديرية العمل: أحمد هنيدي، وصفاء ربيع،وإيمان فرج..ومن قيادات ومسؤولين من البنك بقطاع الموارد البشرية والقطاع القانوني، وهم: فهمى رمضان، وعادل عبد الودود، د.عبد المنعم بدوي، وأحمد السيد، وأحمد شلقامي، ومحمد سعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.