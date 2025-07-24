الخميس 24 يوليو 2025
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وفد من معهد هونان الصيني يزور هيئة الثروة المعدنية لبحث التعاون المشترك

وفد من معهد هونان
وفد من معهد هونان الصيني،فيتو
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استقبل الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وفدًا من معهد هونان الصيني للجيولوجيا، بمقر الهيئة بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات التعدين والاستكشاف الجيولوجي.

بدأ الوفد زيارته بجولة تعريفية داخل الهيئة، تضمنت زيارة مركز المعلومات الجيولوجية، حيث اطلع على أقدم خريطة فرعونية لمناجم الذهب في مصر، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب التاريخية والخرائط الجيولوجية المعروضة بالمركز.

عقب الجولة، تم عقد اجتماع، رحّب فيه الجيولوجي ياسر رمضان بالوفد الصيني، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، مستعرضًا نبذة عن أنشطة الهيئة ومجالات عملها.

أوضح أعضاء الوفد الصيني إلى أن معهد هونان يُعد من أبرز المؤسسات الحكومية الصينية المتخصصة في مجالات المسح والاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزيقي والجيوكيميائي، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد. كما يتميز بخبرة واسعة في استكشاف عدد من المعادن الاستراتيجية، لا سيّما الذهب والفوسفات والنحاس والفحم، إلى جانب امتلاكه لتقنيات متقدمة في استكشاف مصادر المياه الجوفية.

تعزيز التعاون مع مصر في مجال التعدين 

كما أعرب الوفد عن اهتمامه الكبير بتعزيز التعاون مع مصر في ضوء ما تتمتع به من تنوع جيولوجي وثروات معدنية واعدة. وفي هذا السياق، طرح رئيس الهيئة مقترحا بتنفيذ بعثات جيولوجية مشتركة من الجانبين، بما يسهم في تبادل الخبرات الفنية وتوسيع نطاق التعاون البحثي والميداني.

كما ناقش الطرفان عددًا من مجالات التعاون، واتفقا على إعداد بروتوكول تعاون مشترك يشمل المحاور التالية:
• تبادل الخبرات العملية في مجالات المسح الجيولوجي والجوي والاستكشاف التعديني.
• تحليل صور الأقمار الصناعية وتفسيرها.
• دراسات القيمة المضافة للخامات التعدينية.
• بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بهيئة الثروة المعدنية.

وأبدى وفد معهد هونان استعداده الكامل لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروعات الجيولوجية في مصر، بما يعزز من فرص الاستثمار ويساهم في تطوير قطاع التعدين وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من كلا الجانبين لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع والبروتوكول المرتقب، مع التأكيد على أهمية الاجتماعات الدورية عبر تقنيات الفيديو كونفرانس كمنصة تنسيقية لضمان استمرار التقدم.

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