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اقتصاد

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم،
أسعار الأسمنت اليوم، فيتو

سعر طن الأسمنت، تواصل “فيتو” متابعة ورصد حركة أسعار مواد البناء بالأسواق، وتراجعت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-7-2025 وسط ترقب لحركة الأسعار الأيام القادمة.

سعر طن الأسمنت اليوم 

وصل سعر طن أسمنت الرمادي إلى 3971 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 3325 جنيها.

وبلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 3450 جنيها.

وجاء سعر طن أسمنت السويس بنحو 3433 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت السويدي حوالي 3620 جنيها.

ووصل سعر طن أسمنت النصر إلى 3850 جنيها.

وبلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 3820 جنيها.

وجاء سعر طن أسمنت المخصوص بنحو 3930 جنيها.

وتراوح سعر طن أسمنت المخلوط ما بين 2350 و2500 جنيه.

كما تراوح سعر طن أسمنت المقاوم مابين 3400 و3680 جنيها.

وسجل الأسمنت الأبيض حوالي 4150 جنيها.

تحديات صناعة الأسمنت 

وتواجه صناعة الأسمنت عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

صناعة الأسمنت في مصر

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من الصناعات الإستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها وهناك العديد من التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة. 

ويأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40%، فضلًا عن ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة، وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية، في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منَّا نظرًا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي.

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وتمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6-8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية).

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