رسميا، ميلان يعلن ضم نجم برايتون مقابل 17 مليون يورو

أعلن نادي ميلان الإيطالي التعاقد مع بيرفيس استوبينان، المدافع الإكوادوري، قادما من نادي برايتون الإنجليزي مقابل 17 مليون يورو بالإضافة إلى 2 ملايين يورو كمكافآت إضافية.

صفقة ميلان الجديدة

ويتمتع بيرفيس استوبينان بمهاراته الدفاعية وقدرته على المساهمة في الهجوم من مركز ظهير أيسر.

وانضم إلى برايتون في أغسطس 2022، حيث قدم أداءً جيدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه عانى من إصابات متكررة أثرت على استمراريته.

ويأتي انتقال استوبينان إلى صفوف ميلان لشغل مركز الظهير الايسر بعد رحيل تيو هيرنانديز إلى نادي الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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