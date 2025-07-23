ظهير برايتون الإنجليزي يخضع للكشف الطبي في ميلان تمهيدا لإتمام الصفقة

خضع الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينان، ظهير أيسر فريق برايتون الإنجليزي، للكشف الطبي في نادي ميلان الإيطالي، تمهيدا للتوقيع مع الروسونيري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر الصحفي الإيطالي الشهير لوكا مانينيتي، على حسابه بشبكة "إكس"، فيديو وصول استوبينان إلى عيادة ميلان، اليوم الأربعاء، لإجراء الفحوصات الطبية.

قيمة انتقال إستوبينان إلى ميلان

وسبق أن ذكر خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن ميلان نجح في حسم الصفقة نظير 17 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى مليوني يورو كإضافات محتملة.

ومن المتوقع أن يشغل الدولي الإكوادوري مركز الظهير الأيسر في ميلان، ليكون بديلًا للنجم ثيو هيرنانديز الذي انتقل إلى صفوف الهلال السعودي.

أرقام إستوبينان مع برايتون

وكان برايتون قد تعاقد مع إستوبينان من فياريال في صيف 2022 مقابل 17.8 مليون يورو.

وخاض اللاعب 36 مباراة مع برايتون في الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفا آخر.

وكان العرض الأولي من ميلان بقيمة 15 مليون يورو قد قوبل بالرفض، قبل أن يعود النادي الإيطالي بعرض محسّن قاد إلى الاتفاق النهائي.

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