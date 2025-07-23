الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ظهير برايتون الإنجليزي يخضع للكشف الطبي في ميلان تمهيدا لإتمام الصفقة

إستوبينان، فيتو
إستوبينان، فيتو

خضع الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينان، ظهير أيسر فريق برايتون الإنجليزي، للكشف الطبي في نادي ميلان الإيطالي، تمهيدا للتوقيع مع الروسونيري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر الصحفي الإيطالي الشهير لوكا مانينيتي، على حسابه بشبكة "إكس"، فيديو وصول استوبينان إلى عيادة ميلان، اليوم الأربعاء، لإجراء الفحوصات الطبية.

 

قيمة انتقال إستوبينان إلى ميلان

وسبق أن ذكر خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن ميلان نجح في حسم الصفقة نظير 17 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى مليوني يورو كإضافات محتملة.

ومن المتوقع أن يشغل الدولي الإكوادوري مركز الظهير الأيسر في ميلان، ليكون بديلًا للنجم ثيو هيرنانديز الذي انتقل إلى صفوف الهلال السعودي.

 

أرقام إستوبينان مع برايتون 

وكان برايتون قد تعاقد مع إستوبينان من فياريال في صيف 2022 مقابل 17.8 مليون يورو.

وخاض اللاعب 36 مباراة مع برايتون في الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفا آخر.

وكان العرض الأولي من ميلان بقيمة 15 مليون يورو قد قوبل بالرفض، قبل أن يعود النادي الإيطالي بعرض محسّن قاد إلى الاتفاق النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيرفيس استوبينان إستوبينان برايتون ميلان نادي ميلان

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الودية عربيا وأوروبيا والقنوات الناقلة، أبرزها أرسنال ضد ميلان

هاكان تشالهان يحسم قراره بشأن البقاء في إنتر ميلان

بقيادة محمد صلاح، ليفربول يستعد لمواجهة ميلان في هونج كونج (صور)

سر غياب مودريتش عن جولة ميلان الإيطالي الآسيوية

الأكثر قراءة

هل حسم الرئيس السيسي اليوم قانون الإيجار القديم؟ اعرف التفاصيل

بعد زواج شهرين، طلاق نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

تعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن زيادة أسعار البنزين

يا ريت اللي ظلمته يسامحني، فيديو رئيس جامعة بني سويف يثير الجدل، وطلابه: لن نسامحك

علي معلول ينهي رسميا إجراءات انضمامه لهذا النادي

رضا سليم يورط الأهلي في أزمة جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة

الحكومة تقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لكليات الصيدلة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

تعرف على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم في القانون الجديد

انخفاض كرتونة الأبيض، أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

هذا النوع يبدأ من 16 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 23-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بسببها رد الله عليه بصره، واقعة غريبة لأم البخاري مع سيدنا إبراهيم عليه السلام

ما حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ؟ تعرف على رد الإفتاء

حكم الدعاء بالنجاح رغم التقصير في المذاكرة.. وهل يستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية