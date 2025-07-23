وزارة الرياضة و"الوطني للقيادات الشبابية" يطلقان مبادرة "وطن بلا سموم" للتوعية بمخاطر الإدمان

تطلق وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، مبادرة "وطن بلا سموم"، وذلك خلال حفل تدشين رسمي يقام يوم الاثنين المقبل، تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تهدف المبادرة إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان والمخدرات، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الشباب في حماية المجتمع من هذه الآفة التي تهدد أمن وسلامة الأفراد.

الرياضة والوطني للقيادات الشبابية يطلقون مبادرة وطن بلا سموم للتوعية بمخاطر الإدمان

ويشهد حفل التدشين مشاركة عدد من القيادات الشبابية، ومسؤولين من المجتمع المدني، وخبراء في مجال التوعية والعلاج من الإدمان، حيث تتضمن الفعالية عروضًا تعريفية عن أهداف المبادرة، واستعراضًا للخطط التنفيذية والأنشطة التي سيتم إطلاقها في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن مبادرة "وطن بلا سموم" تأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الشباب من مخاطر الإدمان، وتعزيز القيم الإيجابية والانتماء الوطني، من خلال برامج توعوية وتثقيفية تُنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية.

واختتمت الوزارة دعوتها للمواطنين والمهتمين بالشأن العام بالمشاركة في الحفل، مشددة على أن حضورهم يمثل دعمًا حقيقيًا لقضية وطنية تمس كل أسرة مصرية.

أشرف صبحي يشهد انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين بمشاركة 1000 مشارك ومشاركة، من شباب المشروع القومي للياقة البدنية والذي يقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح والاتحاد المصري للياقة البدنية.

انطلقت فعاليات الموسم الرياضي الصيفي بمدينة العلمين الجديدة، بافتتاح لأنشطة اللياقة البدنية، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية، في حدث يُعد الأكبر من نوعه على ساحل البحر المتوسط.

أشرف صبحي يشهد انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه الفعالية تمثل بداية لسلسلة من الأنشطة والبطولات التي ستُنظَّم خلال موسم الصيف بالعلمين، مشيرا إلى أن الشراكة مع الكيانات الرياضية الخاصة مثل أندية بورتو تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الرياضة المجتمعية.

أشرف صبحي يشهد انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين

وأوضح أن هذا الحدث في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة اللياقة البدنية في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الادارة العامة للقاعدة الشعبية ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، والاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة.

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