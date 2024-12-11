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رياضة

فاز عليه، مشجع يكشف كواليس مواجهته غير المتوقعة ضد محمد صلاح في الشطرنج

محمد صلاح, فيتو
محمد صلاح, فيتو

كشف أحد المشجعين كواليس مواجهة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في مباراة شطرنج خلال جولة ليفربول قبل الموسم الحالي في الولايات المتحدة.

وقال المشجع في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد رفعت لوحة شطرنج وقمت بتدوير الشاشة من على بعد عشرين قدمًا تقريبًا من مقعدي نحوه، وكان وقتها يتحدث إلى مدرب لياقة بدنية أو شيء من هذا القبيل، عندما نظر إليّ ورأى اللوحة، ابتسم على الفور وقال لي هل تريد اللعب؟ نعم، يمكننا اللعب، أخبرني باسمك على التطبيق".

وواصل: “ذهبت وأمسكت بهاتف محمد صلاح وأضفت نفسي على موقع Chess.com، وبعد أن غادروا وصعدوا إلى غرفتهم في الفندق، وبعد دقيقتين تلقيت تحديًا، محمد صلاح يريد أن يلعب معك لعبة شطرنج سريعة، كنت متوترًا للغاية وقلبي كان ينبض بسرعة”.

وأضاف: "بعد أن عدت إلى منزلي من العمل، تحققت لمعرفة ما إذا كان صلاح متصلًا بالإنترنت على موقع Chess.com، وكان كذلك، خضت المباراة بعصبية شديدة، لقد أصابني الذعر، وقفزت من السيارة بعد الفوز عليه بخدعة صغيرة، ولم يصدقني أحد، لذلك لا أتفاخر بذلك".

وتابع المشجع: "محمد صلاح كان لطيفًا معي، وعندما رآني لاحقًا في بهو الفندق قال لي لقد لعبت مباراة رائعة، لقد لعبت جيدًا للغاية".

فيما حقق محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في مرمى جيرونا.

وسجل النجم المصري، محمد صلاح، الهدف الأول لليفربول في مرمى جيرونا من ضربة جزاء بالدقيقة 62 على ملعب "مونتيليفي" في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا كما نجح محمد صلاح في المساهمة في 28 هدفًا في 22 مباراة مع ليفربول هذا الموسم.

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 وغاب أليكسيس ماك أليستر،لاعب ليفربول، عن مباراة ليفربول أمام جيرونا نتيجة الإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

تشكيل ليفربول أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم:نونيز.

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نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

 

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