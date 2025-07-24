ما معنى «وإذا العشار عطلت»؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة التكوير، معنى قوله تعالى: «وإذا العشار عطلت»، مشيرا إلى آراء العلماء في هذه المسألة.



سورة التكوير الآية 4

قال تعالى: «وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ».

سورة التكوير الآية 4



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة التكوير

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: «وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ» والعشار: جمع عشراء كنفساء، وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر. وتسمى بهذا الاسم إلى أن تضع لتمام السنة. والنوق العشار كانت من أثمن الأموال عند العرب، وكانوا يحافظون عليها حتى في أشد حالات الخوف.



معنى عطلت

وتابع الشيخ طنطاوي: ومعنى «عطلت»: أهملت وتركت بدون راع يحميها، أو يلتفت إليها، وهذا تصوير بديع لما يصيب الناس من أهوال، تجعلهم لا يلتفتون إلى أعز أموالهم لديهم. أي: وإذا النوق العشار- التي هي أغلى الأموال- عطلت، أي تركت دون أن يلتفت إليها أحد. لانشغال كل إنسان بنفسه.

المراد بالعشار

وأوضح طنطاوي: وقيل: المراد بالعشار: السحب المحملة بـالأمطار. أي: وإذا السحب الحاملة للأمطار قد عطلت عن نزول المطر منها، وصارت خالية من الماء الذي يحيى الأرض بعد موتها. قال القرطبي ما ملخصه: وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ أي: النوق الحوامل التي في بطونها أولادها، الواحدة عشراء.. وإنما خصت بالذكر، لأنها أعز ما تكون عند العرب.. وهذا على وجه المثل. لأن في القيامة لا تكون ناقة عشراء، ولكن أراد به المثل، أن هول يوم القيامة، بحال ما لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه.

الشيخ محمد سيد طنطاوي



واختتم: وقيل: العشار: السحاب يعطل مما يكون فيه وهو الماء فلا يمطر، والعرب تشبه السحاب بالحامل. وقيل: الديار تعطل فلا تسكن... والأول أشهر، وعليه من الناس الأكثر.

معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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