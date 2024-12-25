سورة «التكوير» من السور المكية بلا خلاف، وعدد آياتها تسع وعشرون آية، وتعتبر سورة التكوير من أوائل السور القرآنية نزولا، فسورة التكوير هي السورة السادسة أو السابعة في ترتيب النزول، فقد كان نزول سورة التكوير بعد سورة الفاتحة وقبل سورة «الأعلى».

وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة التكوير وسبب نزولها وفضائلها وما ورد بشأنها

أسماء سورة التكوير وسبب نزولها وفضائلها وما ورد بشأنها

أسماء سورة التكوير

الاسم الأول: سورة التكوير وردت كذلك في أكثر التّفاسيروفي المصاحف وهو اختصارٌ لمدلول «كوّرت»...).

الاسم الثانى: سورة (إذا الشمس كورت) قالَ مُحَمَّد الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ (ت: 1393هـ): (لم يثبت عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه سمّاها تسميةً صريحةً، وفي حديث التّرمذيّ عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: (من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنّه رأي عينٍ فليقرأ {إذا الشّمس كوّرت}، و{إذا السّماء انفطرت}، و{إذا السّماء انشقّت}). وعنونت في «صحيح البخاريّ» وفي «جامع التّرمذيّ» «سورة {إذا الشّمس كوّرت}»، وكذلك عنونها الطّبريّ.

الاسم الثالث: سورة كورت تسميةً بحكاية لفظٍ وقع فيها. ولم يعدّها في «الإتقان» مع السّور الّتي لها أكثر من اسمٍ). [التحرير والتنوير:30/139](م)

سبب نزول سورة التكوير

لم يرد عن علماء أهل التفسير المنشغلين بأسباب النزول كالإمام الواحدي ذكر سبب نزول خاص بسورة التكوير، وإنّما ذُكر سبب نزول متعلقًا بالآية الأخيرة منها، وهي قول الله -تعالى-: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)، حيث أنّه عندما نزلت الآية السابقة لها وهي الآية الثامنة والعشرون، وفيها يقول الله -تعالى-: (لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ)، أخذ أبو جهل بالاعتراض على الله -تعالى- ويقول: "ذَلِكَ إِلَيْنَا، إِنْ شِئْنَا اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ نَشَأْ لَمْ نستقم"، فأنزل الله -تعالى- قوله: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ).

وقيل إن سبب نزولها قول لسلمان بن موسى الذي قال: "لمَّا أنزلَ اللهُ -عزَّ وجلَّ-: {لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ}[٤]، قال: ذلك إلينا إنْ شئنا استقمْنَا وإنْ لم نشأْ لم نستقمْ، فأنزل الله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}.

أسماء سورة التكوير وسبب نزولها وفضائلها وما ورد بشأنها

فضائل سورة التكوير

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

3- من سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأها: عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت".

4- أنها من السور التي شيَّبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:عن أبي بكر الصديق: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ما شيّبك؟ قال: "سورة هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون إذا الشمس كوّرت".

مكان نزول سورة التكوير؟

أنزل الله -جلّ وعلا- سورة التّكوير في مكّة المكرّمة، واتّفق أهل العلم على هذا الرّأي، وقيل كان نزولها بعد سورة المسد التي نزلت بعد سورة الفاتحة،

وقيل أنّها نزلت بعد الفاتحة مباشرةً، وكلّ هذه نزل في مكّة بين بدء نزول الوحي على النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- والهجرة إلى الحبشة، وقد عدّها أهل العلم السّابعة من حيث التّرتيب في نزول سور القرآن الكريم، وقد نزلت قبل سورة الأعلى.





موضوعات سورة التكوير

1- ذِكرُ أهوالِ يومِ القيامةِ.

2- التَّأكيدُ على أنَّ هذا القُرآنَ الكَريمَ مِن عندِ اللهِ تعالى، وليس مِن كَلامِ البَشَرِ، وذِكرُ صِفةِ المَلَكِ الَّذي يحمِلُه، والنَّبيِّ الَّذي يتلَقَّاه، وإثباتُ نُبُوَّتِه.

3- بيانُ أنَّ القُرآنَ عِظَةٌ وذِكْرى لِمَن أراد الهِدايةَ.

4- تَقريرُ أنَّ مَشيئةَ العَبدِ تابِعةٌ لِمَشيئةِ الرَّبِّ سُبحانَه وتعالى.

والمتأمل في هذه السورة الكريمة، يراها في نصفها الأول، تسوق أمارات يوم القيامة وعلاماته، بأسلوب مؤثر يبعث في القلوب الخوف والوجل.

ويراها في نصفها الثاني تؤكد أن هذا القرآن الكريم من عند الله-تبارك وتعالى-، وليس من كلام البشر، وأن جبريل الأمين قد نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم.

تكرر لفظ " إذا " فى هذه الآيات اثنى عشرة مرة، وجواب الشرط قوله: (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ).

وهذا التكرار بلفظ إذا من مقاصده التشويق للجواب، لأن السامع عندما يجد هذا الظرف وقد تكرر يكون فى ترقب وشوق لمعرفة الجواب.وعندما يسمعه يتمكن من نفسه كل التمكن.

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