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محافظات

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الساحلي بشمال سيناء

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

وقع صباح اليوم الخميس حادث تصادم بين سيارتين من نوع “ربع نقل” تحملان اللوحات (2861 ط أ ط) و(2631 ط أ ب)، عند مفارق قرية النصر على الطريق الساحلي بمحافظة شمال سيناء.


تصادم سيارتين على الطريق الساحلي شمال سيناء يسفر عن 3 إصابات

 

وأسفر الحادث عن إصابة 3 مدنيين بإصابات طفيفة، دون وقوع وفيات وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى بئر العبد لتلقي الرعاية الطبية، فيما رفض المصابان الآخران النقل إلى المستشفى بعد توقيع الكشف المبدئي عليهما.


 

وجاءت بيانات المصابين:

مصطفى أحمد حمد، 14 عامًا، مقيم بقرية الخربة - بئر العبد، وقد أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى بئر العبد.

أحمد مصطفى الشعراوي، 30 عامًا، من مدينة العريش، أصيب بسحجات في الكتف والذراع الأيسر، ورفض النقل إلى المستشفى.

شاكر أحمد زين، 22 عامًا، من مدينة العريش، أصيب بسحجات في الكوع الأيسر، ورفض كذلك النقل الطبي.


 

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وتجري الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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