محافظ جنوب سيناء يتابع جهود إزالة الرمال من الطريق الدولي برأس سدر

تابع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جهود إزالة الرمال التي تراكمت على الطريق الدولي (رأس سدر – أبو زنيمة)، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وكان المحافظ تلقى تقريرًا من رئيس مدينة رأس سدر يفيد بقيام فرق العمل المختصة ومعدات مجلس المدينة، بالتنسيق مع وحدة مرور رأس سدر، بالتحرك الفوري عقب تلقي غرفة العمليات بلاغًا بوجود تراكمات رملية تعوق حركة السير.

وتم الانتهاء من رفع الرمال في وقت قياسي، في إطار الحرص على تأمين سلامة المواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الدولي الحيوي.

وأكد اللواء خالد مبارك على أهمية المتابعة الدورية لحالة الطرق، والاستعداد الدائم للتعامل السريع مع أي آثار ناتجة عن التغيرات المناخية، مشددًا على جاهزية الأجهزة التنفيذية في المحافظة لضمان سلامة الطرق على مدار الساعة.

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