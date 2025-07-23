السيسي يصدق على قانون بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية سيناء للسنة المالية 2025 - 2026
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 150 لسنة 2025 بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2025 /2026.
وجاء نص التصديق كالتالي:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2025/ 2026 بمبلغ 60230000 جنيه (فقط وقدره ستون مليونًا ومائتان وثلاثون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/ 2026 بمبلغ 33389000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 22815000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 10574000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2025/ 2026 بمبلغ 45000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 11611000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وستمائة وأحد عشر ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025/ 2026 بمبلغ 15230000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائتان وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 3000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 12230000 جنيه.
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