وقعت محافظة شمال سيناء بروتوكول تعاون مع شركة القاهره لتكرير البترول، لإنشاء محطة لتحلية المياه في قرية وادي الحاج بمركز نخل بوسط سيناء.

بروتوكول تعاون بين شمال سيناء والقاهرة لتكرير البترول لإنشاء محطة مياه بوسط سيناء



قام بتوقيع البروتوكول كلا من، اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والمهندس السيد يوسف عباس رئيس مجلس إدارة شركة القاهره لتكرير البترول، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ وقيادات شركة البترول ومياه الشرب بشمال سيناء وعواقل ومشايخ القبائل.



وطبقا للبروتوكول تقوم شركة البترول بتمويل إنشاء محطة لتحلية مياه الشرب بقدرة 200م3/ يوم مزودة بوحدات تنقية على مساحة (40م*40م ) بقرية وادى الحاج بمركز نخل وذلك لتلبية احتياجات أهالى القرية والقرى المجاورة من مياه الشرب.



وأكد المحافظ علي أن التنمية الحقيقية بشمال سيناء انطلقت بعد عودة الاستقرار وتطهير سيناء من دنس الإرهاب، وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه.

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