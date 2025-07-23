رئيس الجامعة البريطانية يكرّم السفير جاريث بايلي تقديرًا لدعمه للتعاون المشترك

نظّم الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، حفل تكريم خاص للسفير جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى مصر والسيدة سارة بايلي حرم السفير، بمناسبة انتهاء فترة ولايته الرسمية، وذلك بحضور فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وياسمين خميس نائب رئيس مجلس الأمناء وعددًا من أعضاء مجلس أمناء الجامعة البريطانية من بينهم السفير عمرو موسي، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي أول رئيس للجامعة البريطانية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق والمهندس طارق أبو علم عضو مجلس إدارة المصرية للاتصالات.

كما شارك السفير أشرف سويلم سفير مصر القادم في إنجلترا بداية من سبتمبر المقبل، ولفيف من الشخصيات السياسية البارزة وأعضاء من السلك الدبلوماسي.

منح السفير البريطاني في مصر زمالة الجامعة البريطانية

وفي كلمتها، أعربت فريدة خميس عن شكرها وتقديرها للسفير جاريث بايلي على دعمه المتواصل للعلاقات الأكاديمية والثقافية بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة تعاونه المثمر مع الجامعة البريطانية في مصر، وأعلنت عن قيام الجامعة بمنحه “زمالة الجامعة البريطانية”، وهي أعلى رتبة شرفية غير أكاديمية تمنحها الجامعة، وذلك تقديرًا لإسهاماته المتميزة طوال سنوات عمله في القاهرة.

وفي كلمته، أشاد الدكتور محمد لطفي بالدور البارز الذي لعبه السفير جاريث بايلي في دعم المبادرات التعليمية وتعزيز الشراكات الأكاديمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها البريطانية، مؤكدًا أن الجامعة البريطانية لمست عن قرب حرص السفير على توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

وأضاف الدكتور لطفي أن هذا التكريم يُجسد التزام الجامعة البريطانية في مصر بتقدير كل من يساهم بفاعلية في دعم مسيرتها التعليمية، ويعكس حرصها الدائم على ترسيخ علاقات دولية استراتيجية تثري تجربة طلابها وتخدم مجتمعها الأكاديمي محليًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب السفير جاريث بايلي عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها في مصر، وحرصه الدائم على دعم التعليم والتبادل الثقافي باعتبارهما من أولويات السفارة البريطانية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه الجامعة البريطانية في مصر في تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين.

جاءت هذه الاحتفالية تعبيرًا عن تقدير الدكتور محمد لطفي والجامعة البريطانية في مصر للجهود الكبيرة التي بذلها السفير بايلي خلال فترة عمله، في دعم وتعزيز التعاون مع الجامعة البريطانية في مختلف المجالات الأكاديمية والطلابية.

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