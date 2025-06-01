السيرة الذاتية للدكتور السيد تاج الدين القائم بأعمال رئيس مدينة زويل الجديد

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتعيين الدكتور السيد تاج الدين، لتسيير أعمال مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتستعرض بوابة فيتو السيرة الذاتية للرئيس الجديد لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

من هو الرئيس الجديد لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا؟

شغل الدكتور السيد تاج الدين، العديد من المناصب الهامة في قطاع التعليم العالي والجامعات، كان آخرها عمادته لكلية الهندسة بجامعة القاهرة بعد صدور قرار جمهوري بتوليه العمادة في 2016، ثم عمادته لكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة.

وعمل تاج الدين قبل ذلك، وكيلا لوزارة التعليم العالى ورئيس الإدارة المركزية للبعثات فى الفترة 2014-2015، وفى عام 2012 عين مستشار المجلس الأعلى للجامعات للعلاقات الدولية.

وفى يونيو 2012 مثّل تاج الدين المجلس الأعلى للجامعات بالمؤتمر العالمى لدعم الموارد التعليمية المفتوحة – هيئة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم UNESCO باريس – فرنسا، وخلال عامى 2011- 2012 عين رئيس فريق العمل بمشروع إنشاء المجمع التكنولوجى المتكامل بصندوق تطوير التعليم- مجلس الوزراء المصرى.

وفى يناير 2009 عمل عضوا بالوفد المصرى الرسمى بالمؤتمر التأسيسي للوكالة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة يناير 2009، وخلال الفترة 2007 – 2011 عمل كملحق ثقافى بالمكتب الثقافى المصرى بسفارة جمهورية مصر العربية ببرلين بداية من 3 نوفمبر 2007 حتى مايو 2011، وخلال عامي 2005-2006 كان الدكتور سيد تاج الدين، عضوا بفريق عمل مشروع إنشاء الجامعة المصرية للتعليم عن بعد ومن مهامه: إعداد تصور عام للجامعة وأهدافها ورسالتها.

وفى 2003-2007 عمل عضوا بلجان التقييم والمتابعة بصندوق مشروع تطوير التعليم العالى، وفى 2004 عضو متقدم (Senior Member) بجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE بالولايات المتحدة الأمريكية، و2005 حصل على منحة إلى جامعة Technical University Darmstadt ألمانيا من خلال الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD كباحث زائر.

ونشر "تاج الدين" 53 بحثا فى مجالات القوى الكهربية وهندسة الجهد العالى والوقاية، 18 منها فى مجلات عالمية متخصصة، و28 بحثا محكما فى مؤتمرات عالمية متخصصة.

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