الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين، عقب اقتحامها لمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

قوات الاحتلال داهمت مجددًا حي المخفية في مدينة نابلس

وقال مراسل "وكالة سند للأنباء": إن قوات الاحتلال داهمت مجددًا حي المخفية في مدينة نابلس، وداهمت عمارة سكنية وشرعت بعمليات تفتيش واسعة بداخلها؛ قبل أن تحتجز عددًا من المواطنين وتُخضعهم لتحقيق ميداني.

قوات الاحتلال اعتقلت بشار الكيلاني

واعتقلت قوات الاحتلال بشار الكيلاني والد الشاب زيد الكيلاني، ونجله محمد (شقيق زيد) بعد أن فتشت منزل العائلة ولم تجده "زيد"، بالإضافة لشاب آخر (لم تُعرف هويته بعد).

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم سعد الدين من منزل عائلته في "حي العمدان" بمدينة نابلس، عقب اقتحام وتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

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