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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: انتهاء العمليات العسكرية بدير البلح

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال أنهى عملياته في دير البلح وسط قطاع غزة، وانسحب منها صباح اليوم.

وبالأمس الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام عبرية، بسقوط قذيفة على معسكر لجيش الاحتلال جنوب قطاع غزة؛ ما أدى لوقوع 5 إصابات 2 منها خطيرة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إصابات خطرة في صفوفه بغزة

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

أفادت القناة 12 العبرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي.

وقالت القناة 12 العبرية: "جنود في وحدات النخبة مثل الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة.. الجنود بالوحدات يقولون إن القيادة تكلفهم بمهام لا تتوافق مع تدريباتهم".

وتابعت القناة 12 العبرية: "الجنود يشتكون من تكليفهم بنشاطات عسكرية تستغرق أحيانا 12 ساعة متواصلة".

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جيش الاحتلال غزة قوات الاحتلال دير البلح وسط قطاع غزة

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