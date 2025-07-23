الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس أركان جيش الاحتلال: نخوض حربا غير مسبوقة على عدة جبهات

رئيس اركان الاحتلال،
رئيس اركان الاحتلال، فيتو

زعم إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يخوض حربا غير مسبوقة في تاريخه.

وادعى رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: نعمل في طهران وصنعاء وبيروت وسوريا وجنين بينما تبقى غزة مركز الثقل الرئيسي، ونواجه تحديات متعددة الجبهات بشكل متزامن ونعمل دون توقف.

وتابع: نحن في مفترق طرق حاسمة ستكون لها تداعيات استراتيجية على مستقبل المعركة، مضيفا: سلاح البر هو أساس الحسم الاستراتيجي ولا يمكن الاستغناء عنه.

وقبل وقت سابق نقلت الفضائية 12 العبرية، عن مصدر عسكري، أن إيال زامير رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، قدم خلال الأيام الأخيرة إلى مجلس الكابينيت خطة قتالية أكثر شدة مما شهدناه حتى الآن في قطاع غزة، وذلك على خلفية المفاوضات التي لا تزال متعثرة من دون تحقيق اختراق حقيقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي بيروت جيش الاحتلال جنين رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي طهران رئيس أركان جيش الاحتلال

مواد متعلقة

إذاعة جيش الاحتلال: انتهاء العمليات العسكرية بدير البلح

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إصابات خطرة في صفوفه بغزة

الأكثر قراءة

بعد زواج شهرين، طلاق نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

تعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن زيادة أسعار البنزين

بيان الأزهر المحذوف!

الحكومة تقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لكليات الصيدلة

يا ريت اللي ظلمته يسامحني، فيديو رئيس جامعة بني سويف يثير الجدل، وطلابه: لن نسامحك

رئيس الوزراء: نعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

أسعار سيارات GAC GS4 MAX خلال شهر يوليو

مدبولي يعلق على صور حرب التجويع في غزة، ويؤكد: معبر رفح لم يغلق يوما واحدا

خدمات

المزيد

سعر القصدير يقترب من 33 ألف دولار للطن فى البورصات العالمية

أسعار سيارات GAC GS4 MAX خلال شهر يوليو

كيفية تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، تعرف عليها

تنسيق الجامعات 2025، الكليات المتاحة لطلاب الشعب العلمية والأدبية ومؤشرات القبول

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف حاول الكفار قتل النبي؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

حكم صيام يوم الخميس منفردا، تعرف عليه

بسببها رد الله عليه بصره، واقعة غريبة لأم البخاري مع سيدنا إبراهيم عليه السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads