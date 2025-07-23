رئيس أركان جيش الاحتلال: نخوض حربا غير مسبوقة على عدة جبهات

زعم إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يخوض حربا غير مسبوقة في تاريخه.

وادعى رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: نعمل في طهران وصنعاء وبيروت وسوريا وجنين بينما تبقى غزة مركز الثقل الرئيسي، ونواجه تحديات متعددة الجبهات بشكل متزامن ونعمل دون توقف.

وتابع: نحن في مفترق طرق حاسمة ستكون لها تداعيات استراتيجية على مستقبل المعركة، مضيفا: سلاح البر هو أساس الحسم الاستراتيجي ولا يمكن الاستغناء عنه.

وقبل وقت سابق نقلت الفضائية 12 العبرية، عن مصدر عسكري، أن إيال زامير رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، قدم خلال الأيام الأخيرة إلى مجلس الكابينيت خطة قتالية أكثر شدة مما شهدناه حتى الآن في قطاع غزة، وذلك على خلفية المفاوضات التي لا تزال متعثرة من دون تحقيق اختراق حقيقي.

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