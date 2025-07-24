تفاصيل واقعة تعدي مدمن شابو على المارة ببولاق الدكرور

تجري نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل الشاب مايكل وتمزيق آخرين بعد الاعتداء عليهم بسلاح أبيض “سيف” وسط الشارع.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الضحية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الجريمة أسبابها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما كلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، كما كلفت تفريغ كاميرات مراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، ويدعى "أحمد"، اعتاد تعاطي المواد المخدرة، خاصة "الشابو"، وكان في حالة فقدان تام للوعي أثناء تنفيذ جريمته، حيث بدأ بمهاجمة مايكل الذي كان يسير في الشارع، ثم اعتدى على زوجين أثناء مرورهما، قبل أن يقتحم صيدلية ويطعن الصيدلي عدة طعنات متفرقة.

مقتل شاب في الجيزة

البداية، كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من عدد من المارة بشارع الزريبة بمنطقة ناهيا في بولاق الدكرور، حيث فوجئوا بشاب في حالة هياج يهاجمهم بسكين، دون سابق إنذار، ما أسفر عن مقتل الشاب مايكل فريد بطعنة نافذة في الرقبة، وإصابة صيدلي يُدعى "روماني" وشاب آخر تصادف مرورهما بموقع الحادث.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم بولاق الدكرور بقيادة المقدم أحمد عصام، إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم قبل هروبه بعد فرض كردون أمني بمحيط الجريمة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نُقلت جثة المجني عليه إلى المشرحة، تمهيدا لتوقيع الكشف الطبي اللازم، واستكمال التحقيقات.

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