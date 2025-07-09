الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال أسرة طفل سقط من الطابق الرابع ببولاق الدكرور

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تستمع نيابة بولاق الدكرور لأقوال أسرة طفل لقي مصرعه من عقار عقب سقوطه من شرفة الطابق الرابع في منطقة بولاق الدكرور. 

وتبين من خلال الفحص، أن طفلا يبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات، اختل توازنه أثناء لهوه، وسقط من نافذة الطابق الرابع. 

سقوط طفل من عقار ببولاق الدكرور 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد سقوط طفل من عقار، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين ان الطفل سقط من الطابق الرابع، ليلقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم سمع صوت ارتطام شديد، فتوجهوا لمصدر الصوت فتبين سقوط الطفل من علو.

 وأمرت النيابة بعرض جثة الطفل علي الطب الشرعي وأعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك. 

 

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