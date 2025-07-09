الاستماع لأقوال أسرة طفل سقط من الطابق الرابع ببولاق الدكرور

تستمع نيابة بولاق الدكرور لأقوال أسرة طفل لقي مصرعه من عقار عقب سقوطه من شرفة الطابق الرابع في منطقة بولاق الدكرور.

وتبين من خلال الفحص، أن طفلا يبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات، اختل توازنه أثناء لهوه، وسقط من نافذة الطابق الرابع.

سقوط طفل من عقار ببولاق الدكرور

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد سقوط طفل من عقار، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين ان الطفل سقط من الطابق الرابع، ليلقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم سمع صوت ارتطام شديد، فتوجهوا لمصدر الصوت فتبين سقوط الطفل من علو.

وأمرت النيابة بعرض جثة الطفل علي الطب الشرعي وأعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.