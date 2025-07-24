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حوادث

"لعب العيال" السبب، الاستماع لأقوال المصابين في مشاجرة بالجيزة

مشاجرة
مشاجرة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة حول إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بمنطقة الجيزة بسبب لهو الأطفال، وكلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة. 

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف وملابساته، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، كما أمرت بحجز طرفي المشاجرة على ذمة التحريات، والاستماع لأقوال المصابين في المشاجرة. 

مشاجرة بين طرفين وسقوط مصابين

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي  بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط مصابين، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

تمكن رجال الشرطة من السيطرة على المشاجرة، وضبط المتهمين من طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأصدرت قراراتها السابقة. 

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نيابة الجيزة الجيزة غرفة عمليات النجدة

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