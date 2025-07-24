إسبانيا تصعق ألمانيا وتبلغ نهائي أمم أوروبا للسيدات للمرة الأولى في تاريخها (فيديو)

واصل منتخب إسبانيا حلمه نحو التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه التاريخي 1-صفر على منتخب ألمانيا، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية، المقامة حاليا في سويسرا.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، تقمصت خلاله أيتانا بونماتي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيلها هدف المنتخب الإسباني الوحيد في الدقيقة 113.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، تقمصت خلاله أيتانا بونماتي دور البطولة، حيث سجلت الهدف الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة 113، بعد أن اخترقت منطقة الجزاء وسددت كرة قوية من زاوية ضيقة أرسلتها إلى الشباك الألمانية.

بهذا الفوز، فك منتخب إسبانيا عقدته أمام نظيره الألماني، بعدما حقق فوزه الأول عليه، حيث فشل في تحقيق أي انتصار خلال المباريات الثماني السابقة التي أقيمت بينهما، علما بأن منتخب "الماكينات" حقق 5 انتصارات بينما فرض التعادل نفسه على ثلاثة لقاءات بينهما خلال تلك السلسلة.

وضرب منتخب إسبانيا، الذي تأهل لنهائي أمم أوروبا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، موعدًا ناريًّا مع منتخب إنجلترا في المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في مدينة بازل.

وكان منتخب إنجلترا، حامل اللقب، حجز مقعده في النهائي عقب فوزه على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء.

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