الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس بلوجر بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس صانعة محتوى، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تكدير السلم والأمن العام، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تفاصيل البلاغ والتحريات

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بلاغًا من أحد الموظفين الحكوميين، يُفيد بتضرره من سيدة تقوم ببث محتوى مرئي، يحتوي على إساءة وتشهير بمسئولي الجهة التي يعمل بها.

وبإجراء التحريات اللازمة، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وتم القبض عليها.

اعترافات المتهمة

بمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة، مؤكدة أنها كانت تهدف إلى زيادة المشاهدات والتفاعل على قناتها لتحقيق مكاسب مادية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة وسائل التواصل الاجتماعي تكدير السلم قسم شرطة مصر القديمة

مواد متعلقة

حبس بلوجر بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تأجيل محاكمة 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة لـ 4 أكتوبر

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 24 يوليو 2025

تنسيق الجامعات 2025، معلومات مهمة عن الجامعات الأهلية

أخبار مصر: كارثة جديدة لـ 5 أطفال بالمنيا، سائق قطار يرفض التحرك لغياب الكمسري، رسالة راغب علامة لـ فتوح بعد أزمة الزمالك

تحذير من الأرصاد: نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم

أسعار الخضار اليوم الخميس، انخفاض 5 أصناف منها ورق العنب وقفزة في الليمون والخيار

موعد حصول مستأجر الإيجار القديم على وحدة سكنية بديلة

خدمات

المزيد

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

سعر القصدير يقترب من 33 ألف دولار للطن فى البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية