الثلاثاء 22 يوليو 2025
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حوادث

حبس بلوجر بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  النيابة العامة بحبس صانعة محتوى، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تكدير السلم والأمن العام، 4 أيام على ذمة التحقيق. 


تفاصيل البلاغ والتحريات

تلقى  قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بلاغًا من أحد الموظفين الحكوميين، يُفيد بتضرره من سيدة تقوم ببث محتوى مرئي، يحتوي على إساءة وتشهير بمسئولي الجهة التي يعمل بها.


وبإجراء التحريات اللازمة، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وتم القبض عليها.
 

اعترافات المتهمة

بمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة، مؤكدة أنها كانت تهدف إلى زيادة المشاهدات والتفاعل على قناتها لتحقيق مكاسب مادية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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النيابة العامة نشر أخبار كاذبة تكدير السلم والأمن العام قسم شرطة مصر القديمة التواصل الاجتماعي

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