الأحد 29 يونيو 2025
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محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي ممثلات المرأة البدوية ويستجيب لمطالبهن

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

 عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاء موسعا مع عدد من ممثلات المرأة البدوية، وذلك بمقر مجلس مدينة رأس سدر، للاستماع إلى مطالبهن ومقترحاتهن في مختلف المجالات بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام.

 

محافظ جنوب سيناء يلتقي ممثلات المرأة البدوية ويستجيب لمطالبهن

وخلال اللقاء، أكد المحافظ حرص الدولة على دمج المرأة البدوية في خطط التنمية الشاملة وتعزيز دورها في المجتمع، مشيدًا بما تبذله من جهود في دعم الأسرة واستقرار المجتمع السيناوي.

وشهد اللقاء استجابة فورية  من المحافظ لعدد من المطالب التي طرحتها ممثلات المرأة، أبرزها:
• دراسة حلول بديلة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للأسر البدوية.
• الموافقة على تقسيم أراضي الشباب وحل مشكلات المرافق المرتبطة بها.
• إنشاء سوق حضري متكامل يخدم أهالي المدينة في رأس سدر.
• إقامة حديقة للأسرة والطفل كمتنفس ترفيهي واجتماعي بالمدينة.
• إعادة الاستفادة من مبنى المرأة بالمدينة لخدمة أنشطة التمكين والتدريب والتثقيف المجتمعي.

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وفي خطوة مهمة لدعم تشغيل الشباب، أعلن المحافظ عن دراسة فتح فصل تعليمي متخصص لتدريب أبناء البدو في المجالات  الفنية خاصة المرتبطة بأنشطة البترول، وذلك بالتعاون مع جامعة السويس وشركات البترول العاملة بالمحافظة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تأهيل الشباب  وتعزيز قدراتهم والمهارات المطلوبة في سوق العمل بما يفتح لهم آفاق جديدة للعمل في مشروعات البترول والغاز  بجنوب سيناء.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطن السيناوي وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات متكاملة وتوفير حياة كريمة لأهالي سيناء في اطار استراتيجية الحكومة 2030.

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