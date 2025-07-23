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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو طفل الميكروباص بالجيزة

المتهمان، فيتو
المتهمان، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ميكروباص" بأحد الطرق بالجيزة.

تابعت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ميكروباص" بأحد الطرق بالجيزة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
 

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 وبالفحص تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" ومالكها سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وقائدها (ابنه 16 سنة).

 

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقيادة السيارة دون علم والده، وبسؤال والده أيد ما جاء بالفحص، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.

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