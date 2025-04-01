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اقتصاد

البنك المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة عند 4.1%

البنك المركزي الأسترالي
البنك المركزي الأسترالي

 أسعار الفائدة فى أستراليا، لجأ البنك المركزي الأسترالي إلى تثبيت سعر الفائدة  على الرغم من تباطؤ التضخم بوتثيرة أسرع من المتوقع خلال شهر فبراير 2025 ووصوله إلى مستويات 2.4 %.

ثبت البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة عند 4.1%، في خطوة متوافقة مع التوقعات التي تم الإعلان عنها من قبل.

سعر الفائدة الأسترالية 

وكان المركزي الأسترالي قد خفض الفائدة في فبراير الماضي بواقع 25 نقطة أساس لأول مرة منذ الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد خلال جائحة كورونا في 2020.

الاقتصاد الأسترالي يحقق نموا

وحقق الاقتصاد الأسترالي نموا بنسبة 1.3% في الربع الأخير من عام 2024، وهو معدل أفضل بقليل من نسبة 1.2% التي توقعها المشاركون في السوق وقد دعمت الصادرات نموًا واسع النطاق، والذي اعتبره مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) "متواضعًا" على أي حال.

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