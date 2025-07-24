بعد توقف 5 سنوات، استئناف إجراء مناظير التجويف بمستشفى الصدر في الدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، عن نجاح إجراء أول حالة منظار لتجويف الصدر بمستشفى الصدر، وذلك بعد توقف استمر خمس سنوات.

استئناف إجراء مناظير تجويف الصدر بمستشفى الصدر

وأكد وكيل وزارة الصحة في الدقهلية أن هذه الخطوة تمثل عودة مهمة لخدمة تخصصية دقيقة تخدم شريحة كبيرة من المرضى.

تقديم خدمة طبية متقدمة تواكب المعايير الحديثة في التشخيص

وأوضح مدكور أن استئناف هذا النوع من الإجراءات يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير وحدات المناظير التخصصية داخل المستشفيات العامة والمتخصصة، وتقديم خدمة طبية متقدمة تواكب المعايير الحديثة في التشخيص والعلاج، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارية التي ساهمت في إنجاز هذه الخطوة.

وجاء إجراء المنظار تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد السعيد، مدير مستشفى الصدر، وبمشاركة فعالة من الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور وجدي أمين، استشاري الأمراض الصدرية.

وأضاف: كما شارك في الإجراء كل من الدكتور السيد فهمي، رئيس وحدة المناظير، والدكتور محمد رمضان، استشاري الأمراض الصدرية، إلى جانب فريق التمريض المساعد.

الإنجاز يمثل بداية لمرحلة جديدة في تقديم الخدمة الصدرية التداخلية

وأشار مدير المستشفى إلى أن هذا الإنجاز يمثل بداية لمرحلة جديدة في تقديم الخدمة الصدرية التداخلية داخل المستشفى، مؤكدًا أن المستشفى سيعمل على استمرار إجراء هذه الحالات وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمرضى في الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البيلي أن الوحدة تم تجهيزها بأحدث التقنيات بعد توقف دام سنوات، كما جرى إعداد الفريق الطبي بالتدريب والتأهيل المناسب لضمان تقديم الخدمة بأعلى كفاءة. وأضاف: “نولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة تشغيل الوحدات المتوقفة في المستشفيات، وخاصة التخصصات الدقيقة مثل مناظير الصدر”.

تم تنفيذ الإجراء في ظل متابعة دقيقة من فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، الذي أشرف على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى والسلامة، وضَم الفريق الدكتور أيمن فرحات.

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