إحالة مدير مستشفى الصدر في قنا للتحقيق (صور)

أحال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، مدير مستشفي الحميات إلى الشؤون القانونية، وخصم حافز التقييم منه.

كما أحال إشراف تمريض العناية المركزة وإشراف تمريض قسم الدرن إلى الشؤون القانونية وإحالة مشرف المخازن المركزية للشؤون القانونية لوجود قصور في أدائهم الوظيفي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بمستشفى صدر قنا، بهدف مراجعة الخدمات الطبية المقدمة داخلها وجاهزيتها خلال أيام العيد.

وتفقد الإستقبال بالمستشفى وتواجد الفريق الطبي من الأطباء والتمريض والفرق المعاونة،وتفقد غرف المرضى بالمستشفى والاطمئنان علي حالتهم الصحية، وعلي تلقيهم العناية الطبية اللازمة.

وتفقد وكيل الوزارة العناية المركزة والمرضى بالقسم ومدى تحسن الحالة الصحية لهم، موجهًا بسرعة صيانة أجهزة التكييف داخل العناية المركزة وتجديد المراتب بالأقسام الداخلية بالمستشفى، رافقه الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي وقيادات المديرية من فريق العلاجي.

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