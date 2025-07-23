محافظ الدقهلية يتابع إجراءات التصدي لظاهرة حرق قش الأرز

تايع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إجراءات واستعدادات أجهزة المحافظة مبكرا للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز، خلال موسم الحصاد المقبل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة من منطلق الحفاظ على البيئة، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من الآثار السلبية لحرق قش الأرز.

تقليل مصادر التلوث البيئي

وأكد محافظ الدقهلية أنه في إطار حرص المحافظة على السلامة العامة للمواطنين وفي إطار المضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة وتقليل مصادر التلوث البيئي، بمختلف مراكز وقرى المحافظة واتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن.

تشغيل مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو بمركز بلقاس

وفي هذا السياق وبناءا على العقد المبرم بين محافظة الدقهلية والشركة الأفريقية للأمن وإدارة المشروعات لتشغيل مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو بمركز بلقاس، وبناء على تكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عقد اجتماعا يضم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بمقر مديرية الزراعة، مع متعهدي جمع قش الأرز بنطاق المحافظة، ومسئولي الشركة الأفريقية للأمن وإدارة المشروعات، والإدارة العامة لشئون البيئة، ومديرية الإصلاح الزراعي، وجهاز شئون البيئة فرع الدقهلية.

توفير مصنع لتدوير المخلفات الزراعية

تجدر الإشارة أن محافظة الدقهلية قامت بتوفير مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بقلابشو بمركز بلقاس، وتم التنبيه المشدد على متعهدي قش الأرز بعدم الحصول على الترخيص اللازم لجمع قش الأرز دون الحصول على كافة الموافقات من جميع الجهات المعنية وأهمها التعاقد بما يفيد التخلص الآمن للمخلفات، كما تم التأكيد أن هذا العام لن يسمح مطلقا بوجود حالات حرق قش الأرز، كما تم التنبيه على مديرية الزراعة بالدقهلية بتحديد نسب قش الأرز الواجب الاحتفاظ بها لاستخدامها في تسمين الإنتاج الحيواني بنطاق المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.