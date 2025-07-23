غموض موقف هذا الثلاثي، ملامح قائمة برشلونة قبل الجولة الآسيوية

يستعد الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة لإعلان القائمة النهائية للفريق والمسافرين إلى آسيا ضمن فترة إعداد مرتقبة.

تدريبات برشلونة

ويواصل لاعبو فريق برشلونة تدريباتهم في المدينة الرياضية صباح اليوم الأربعاء قبل أن تقلع البعثة صباح الخميس في تمام الساعة 11:00 باتجاه مطار كانساي بمدينة كوبي اليابانية أولى محطات الجولة في رحلة تمتد 12 ساعة وتتضمن فارقًا زمنيًا يبلغ 7 ساعات.



ملامح قائمة برشلونة للموسم الجديد

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أوضح المدرب في وقت سابق أنه سيصطحب 26 لاعبًا وسط غموض يحيط بمصير بعض الأسماء التي تُعد على قائمة الانتقالات مثل أوريول روميو، وأندرياس كريستنسن، وباو فيكتور.

روميو يبحث عن نادٍ جديد ومن المرجح أن يُستبعد من الجولة لتجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي حين اضطر للعودة مبكرًا من الجولة الصيفية.

أما كريستنسن فيبدو الأقرب للاستبعاد في ظل رفض النادي التعاقد مع قلب دفاع خامس رغم عدم تلقيه عروضًا رسمية حتى الآن.

في المقابل، تبقى حظوظ باو فيكتور قائمة في البقاء مع الفريق، في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه.

من جهة أخرى، تأكد تواجد الحارس إيناكي بينيا في البعثة، حيث يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2026. وبعد فقدانه مركزه الأساسي لصالح فويتشيك تشيزني الموسم الماضي، رغم عدم ارتكابه أخطاء مؤثرة، يسعى فليك لإظهار احترامه لوضع الحارس الإسباني.

ومع ذلك، يدرك بينيا أنه خارج حسابات المدرب، ويعتبر أن الرحيل هو الخيار الأنسب، إلا أن العروض التي تلقاها حتى الآن لم ترق إلى تطلعاته، مما قد يؤخر عملية خروجه.

الجدير بالذكر أن بينيا قد يجد نفسه مجددًا الحارس الأول، حال تعذر تسجيل كل من خوان جارسيا وتشيزني في قائمة الليجا، التي تنطلق منتصف أغسطس المقبل.

وشهدت التدريبات أمس الثلاثاء، مشاركة ماركوس راشفورد الذي وقع رسميًا عقد إعارته، وخاض أولى حصصه التدريبية مع زملائه في برشلونة.

في المقابل، غاب 3 من أصل 8 لاعبين شباب شاركوا في أول أسبوع من فترة التحضير، وهم: جان فيرجيلي، ولاندري فارّي، وخوان هيرنانديز. بينما استمر كل من: جيِّي فرنانديز، وتوني فرنانديز، وجوفري تورينتس، ودرو فرنانديز، بالإضافة إلى الصفقة الجديدة روني باردجي، الذي نال إعجاب فليك، ويواصل التواجد في تدريبات الفريق الأول.

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