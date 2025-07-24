كيف يستعد الزمالك للموسم الجديد؟.. جون إدوارد يستكمل صفقات الفريق.. نجم زد يقترب.. ولاعب أوروبي على الأبواب.. ومنح الضوء الأخضر لرحيل فتوح وصبحي

يترقب الملايين من عشاق الكرة المصرية صفقات الزمالك 2025، حيث يواصل المدير الرياضي جون إدوارد محاولاته لضم العديد من الصفقات التي يحتاج إليها الفريق الموسم القادم، خاصة بعد تعثر صفقة الفرنسي تيدي أوكو وانتقاله إلى الدوري السعودي.



وشهدت صفقات الزمالك تحولات جذرية في الساعات الماضية، وأتممت إدارة التعاقدات بنادي الزمالك العديد من الصفقات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، وعلى رأسهم المهاجم الفلسطيني آدم كايد لتدعيم مركز الجناح بعد رحيل مصطفى شلبي للبنك الاهلي.

في الوقت الذي تم فيه التعاقد مع ثناني فاركو الهجومي أحمد شريف وعمرو ناصر لقيادة خط هجوم الفارس الأبيض الموسم القادم، لاسيما وأنه تم حسم صفقتي الجناح الأنجولي شيكو بانزا، والمدافع أحمد ربيع من البنك الأهلي.

الزمالك يحسم صفقة عبد الحميد معالي

ويستعد الأبيض للإعلان عن 3 صفقات جديدة، بعد أن حسم الزمالك صفقة عبد الحميد معالي بعد الاتفاق على القيمة المالية وكذلك مدة التعاقد، حيث تم الاتفاق على انضمام معالي لمدة 4 مواسم مقابل 500 ألف دولار.

وينتظر الزمالك الإعلان عن باقي الصفقات لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف في مختلف المراكز، حيث يتبقى الإعلان عن 3 صفقات أخرى.

إنهاء صفقة محمد إسماعيل



فيما أنهى مسئولو نادي الزمالك، أزمة صفقة محمد إسماعيل مدافع نادي زد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إنهاء الأزمة الخاصة باللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، والخاصة بمقدم التعاقد.



مسئولو نادي الزمالك، نجحوا في إقناع محمد إسماعيل لاعب الفريق، بالحصول على راتب شهري مثل اللاعبين الجدد بالفريق، ورفض فكرة الحصول على مقدم تعاقد بصورة نهائية، وهو الفكر الذي ينتهجها جون إدوارد المدير الرياضي في كافة الصفقات.

بلال ولد الشيخ

فيما عاد اسم اللاعب بلال ولد الشيخ، نجم فيلندام الهولندي السابق، ليتصدر القائمة الخاصة بـ اهتمامات نادي الزمالك، وجاء هذا في ظل سعي النادي من أجل تدعيم الصفوف في الفترة الخاصة بالانتقالات الصيفية الحالية، لاسيما بعد فشل التعاقد مع تيدي أوكو..

وأفادت بعض المصادر القريبة من النادي بأن بلال ولد الشيخ أصبح هو الاسم الأقرب للانضمام للقلعة البيضاء خلال الموسم الحالي، وقد كانت المفاوضات مع اللاعب توقفت بصورة مؤقتة عندما اقترب النادي من حسم صفقة أوكو.

ولكن مع تعثر الاتفاق مع أوكو، الذي كان قد أجرى الكشف الطبي وتم تجهيز مراسم التقديم، إلا أن الزمالك عاد ليجدد اهتمامه ببلال مرة أخرى، والجدير بالذكر أن تيدي أوكو كان قد أنهى كافة اتفاقاته الشخصية مع الزمالك، ولم يتبق سوى إنهاء الأمر مع النادي السويسري.

تسويق محمد صبحي



ويبحث مسئولو نادي الزمالك، تسويق محمد صبحي في الوقت الحالي، بعد التعاقد مع المهدي سليمان، واقتراب النادي من حسم صفقة محمد علاء حارس مرمى نادي الجونة.

وكيل محمد صبحي تلقى عرضين خلال الساعات الماضية من أندية ضمك والأخدود، للحصول على خدمات الحارس من نادي الزمالك، ولكن حتى هذه اللحظة، العروض لم تصل إلى حيز الرسمي.

رحيل أحمد فتوح

فيما استقر جون إدوارد على رأيه في رحيل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو بالبيع النهائي بسبب الأزمة الأخيرة للاعب والتي بسببها تم إحالته للتحقيق وتوقيع غرامة مالية بسبب خروجه من معسكر العاصمة الإدارية لحضور أحد الحفلات الغنائية.

كما أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن مسؤولي الزمالك لا يكترثون بفكرة رحيل اللاعب إلى الأهلي في فترات قادمة، مشيدًا بما يقوم به جون إدوارد والقضاء على السلوك غير الجيد حتى ولو كان خارج الملعب.

وتابع:" جون إدوارد غير معجب بسلوكيات ثلاثة لاعبين في الفريق وعاوز يمشيهم، وده أمر كويس والالتزام أهم".

واختتم كريم حسن شحاتة حديثه دون ذكر أسماء هؤلاء اللاعبين قائلا: "اللاعيبة دي بتعمل حاجات مش كويسة برا الملعب ومينفعش لاعب كورة يعملها، وأنا مش عاوز أفسر، وياما الزمالك خصم من فلوسهم بس هما مش بيرجعوا عن أفعالهم".

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