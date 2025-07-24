16 صورة باهرة في افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون الـ39 بالأردن

أطلق الأردن، يوم الأربعاء، الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أشهر مهرجان سنوي في المملكة، بحضور رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسان مندوبًا عن الملك عبد الله الثاني.

يقام المهرجان الممتد حتى الثاني من أغسطس في مدينة جرش الأثرية بشمال الأردن، ويشمل برنامجه حفلات غنائية وأمسيات شعرية، وعروضا مسرحية، ومعارض فنية، ومعارض للأشغال اليدوية والحرف التراثية.

وشهدت سماء جرش عروضًا استعراضية للطائرات المسيرة (الدرون) التي أبدعت في رسم لوحات ضوئية جسدت صور الملك ولي العهد إلى جانب شعلة المهرجان وشعاره إضافة إلى أعمال فنية تجسد عراقة وجمال المسارح الأثرية في المدينة.



وأكد وزير الثقافة ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور مصطفى الرواشدة أن مهرجان جرش هو رسالة وطنية متجددة تعبر عن عمق الثقافة الأردنية وروحها الأصيلة، مشيرًا إلى أن المهرجان يحتفي بالوطن وقيمه التي لا تتبدل، وعلى رأسها حق فلسطين في الحرية والكرامة والسلام.



بدوره رحب رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد سليمان بني ياسين بالحضور، مؤكدًا أن مهرجان جرش السنوي هو نبض الهوية الوطنية وعنوان فخر لكل أردني، يعكس وجدان الشعب الأردني ورسالة حضارية للعالم.



وتضمن حفل الافتتاح أوبريتًا بعنوان "على ذرى المجد"، احتفى بتاريخ الأردن وقيادته وشعبه عبر مشهد فني جمع بين الشعر والدراما والموسيقى معتمدًا تقنيات الذكاء الاصطناعي التي جسدت مراحل تطور مدينة جرش من خلال مشاهد رقمية رباعية الأبعاد.



كما تم تكريم الفنان الوطني عمر العبد اللات، الذي قدم مجموعة من أشهر أغنياته الوطنية، حيث تفاعل الجمهور مع عروضه بحماس فلكلوري وشعبي.

ويشارك في دورة هذا العام مجموعة من الفنانين العرب في مقدمتهم ميادة الحناوي ومحمد حماقي وملحم زين وأحلام وخالد عبد الرحمن.

كما ينظم المهرجان ليلة أردنية لمجموعة من المغنين الشبان بالتنسيق مع نقابة الفنانين الأردنيين يحييها نجم السلمان وثمين حداد وغادة عباسي وحمدي المناصير.

جاء العرض الافتتاحي بعنوان "على ذرى المجد" من أشعار حيدر محمود، وأداء تمثيلي أمل الدباس وهاني الخالدي ونغم بطارسة، وغناء نانسي بيترو وسعد حطيبات ونتالي سمعان ونبيل سمور ومكادي نحاس وعبد الرحمن الخضور وياسمين أحمد، بمشاركة فرقة مجدل للفنون الشعبية.

وصعد بعد ذلك للمسرح الفنان الأردني عمر العبد اللات الذي قدم أغنية "أردن يا وطنا" من ألحانه وتوزيع أيمن عبد الله وكلمات حيدر، محمود إضافة إلى مقتطفات من بعض الأغاني الوطنية، وأهدى في الختام أغنية "يا جبل ما يهزك ريح" للشعب الفلسطيني.

ونقلت رويترز عن وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة قوله إن هذه الدورة اهتمت بتوسيع المشاركة الأردنية "وركزت على الفن الملتزم، والثقافة الجادة التي تنسجم مع ثوابت الأردن قيادة وشعبا ومواقفه العروبية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.