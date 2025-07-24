لهيب يوليو، صدمة للمصريين عن موعد انتهاء الموجة الحارة، درجات الحرارة تسجل أرقامًا قياسية، وتحذير من القبة الحرارية الحارقة

بالرغم من إعلان هيئة الأرصاد الجوية انتهاء الموجة الحارة مطلع الأسبوع المقبل، إلا أن تغيير خرائط الطقس أثبتت استمرارها حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة حتى الثلاثاء المقبل، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة لتسجل السواحل الشمالية 35:33 درجة مئوية والقاهرة الكبرى 39:41 درجة مئوية، وجنوب البلاد 41: 45 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

عودة الرياح والأتربة على هذه المناطق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على جنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية اليوم الخميس على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

درجات الحرارة اليوم الخميس



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 42

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41, المحسوسة 43

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 27 و درجة الحرارة العظمى 40, المحسوسة 42

بنها: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الإسكندرية:درجة الحرارة:25 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

السويس: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى: 41 , المحسوسة 42

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 44

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 43

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 41 , المحسوسة 43

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 44

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة 30 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

تأثير القبة الحرارية على مصر

ومن جانبه حذر الدكتور محمد علي فهيم، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، من تبعات الموجة شديدة الحرارة التي من المتوقع أن تضرب مصر اعتبارا من أمس الأربعاء حتى نهاية شهر يوليو الجاري، والتي تصنف كواحدة من أقسى الموجات الحرارية التي تشهدها البلاد هذا العام، والمعروفة باسم ظاهرة "القبة الحرارية".

القبة الحرارية كما عرفتها هيئة الأرصاد الجوية هى عبارة عن مرتفع جوى ترتفع به قيم الضغط ويكون هناك صفاء للجو واختفاء للسحب وبالتالى تزيد سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن المرتفع الجوى يهبط به الهواء لأسفل وبالتالى يحدث له تسخين وترتفع درجات الحرارة، فضلا عن أن المرتفع يحبس الرطوبة على سطح الأرض مما يشعرنا بحرارة الطقس وسمى بالقبة الحرارية لأن المرتفع يأخذ فى توزيعاته الضغطية شكل القبة الحرارية.

وهذه ليس المرة الأولى التى تتعرض لها مصر للمرتفع الجوى ومصر تتأثر بالمرتفع مع منخفض الهند الموسمى، مما يتسبب فى موجات حارة.

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