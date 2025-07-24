الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ما حدش يطلع من البيت، حالة الطقس اليوم الخميس في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة مائية صباحية اليوم الخميس على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وذلك من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا.

 

حالة الطقس غدا الخميس 24-7-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء،ارتفاع جديد بدرجات الحرارة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  اليوم الخميس، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة  على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الخميس الطقس الطقس اليوم طقس اليوم الخميس

مواد متعلقة

القاهرة تصل إلى 42، درجات الحرارة غدا الخميس في مصر

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الثلاثاء المقبل

قبة حرارية تغطي سماء مصر بدءًا من اليوم، الأرصاد تكشف التفاصيل

شديد الحرارة على هذه المناطق، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

القاهرة تشتعل والصعيد يسجل 44، درجة الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء،ارتفاع جديد بدرجات الحرارة

الأكثر قراءة

تناولوا مبيد حشري، إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بتسمم في المنيا

بعد طمأنة الرئيس، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم

أميرة فراج تعلن انفصالها عن المطرب أحمد فهمي

رئيس الوزراء: نعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

الثاني على الثانوية العامة علمي علوم يكشف عن حديث للنبي وراء تفوقه

محافظ قنا يزور مصابي حادث انهيار سقف مجمع مواقف قنا الجديد (صور)

ما حدش يطلع من البيت، حالة الطقس اليوم الخميس في مصر

مدبولي: اتفقنا مع شركات الأدوية على زيادات متدرجة في الأسعار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

سعر القصدير يقترب من 33 ألف دولار للطن فى البورصات العالمية

المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية 2025 وخطوات التسجيل

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

هل يحق لمن وجد مالًا أن يطلب مكافأة؟، أمين الفتوى يفجر مفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية