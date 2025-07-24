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رياضة

مدرب الكاميرون: لم أتقدم باستقالتي وبيان الاتحاد "مريب"

البلجيكي مارك بريس،
البلجيكي مارك بريس، فيتو

منتخب الكاميرون، تحدث البلجيكي مارك بريس، عن حقيقة استقالته من تدريب منتخب الكاميرون، بعد ساعات من صدور بيان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وأعلن منتخب الكاميرون، استقالة المدير الفني لمنتخب الأسود مارك بريس، من منصبه، وأوضح الاتحاد عبر بيانه الرسمي، أن المدرب أبلغ الاتحاد بخطاب استقالته الموجه إلى وزير الرياضة.

وقال المدرب تعليقا على بيان الاتحاد الكاميروني: “لقد فوجئت بما نشر، لم أقدم استقالتي، ولا أرى سببا يدفعني لذلك، فالأمر غير ضروري، والبيان كان مريب”.

وأضاف المدرب: "أنا أعيش في اليونان، وبالتالي لم يكن بإمكاني التوقيع على هذا الخطاب ومرة أخرى، أؤكد أنني ما زلت مدربا لمنتخب الكاميرون، نحن منشغلون بالمستقبل، ونركز على تصفيات كأس العالم".

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