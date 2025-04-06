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رياضة

أمم إفريقيا للناشئين، منتخب مصر يتعادل 1-1 أمام الكاميرون في الشوط الأول

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

أمم إفريقيا للناشئين، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أمام نظيره منتخب الكاميرون بالتعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين المقامة حاليا في المغرب. 

تقدم الكاميرون بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 34 سددها أندريي مينيي أرضية على يمين حارس منتخبنا إلى داخل الشباك.

وتعادل منتخب مصر عن طريق حمزه عبد الكريم من ضربة جزاء سددها اللاعب بقوة وبصورة رائعة الى داخل الشباك.

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب الكاميرون.

تشكيل منتخب مصر أمام الكاميرون

دخل منتخب مصر للناشئين مباراته أمام الكاميرون بتشكيل مكون من:

تشكيل مصر أمام الكاميرون، فيتو
تشكيل مصر أمام الكاميرون، فيتو

فرص تأهل منتخب مصر لكأس العالم للناشئين في قطر 

ويمتلك منتخب مصر تحت 17 سنة، فرصة وحيدة للصعود لمونديال الناشئين في قطر وذلك من خلال الفوز الليلة على الكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حتى يتمكن من احتلال المركز الثالث في المجموعة.

ثم مواجهة ثالث المجموعة الرابعة، حيث سيتأهل أحدهما لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر.

منتخب مصر يتلقى خسارته الثانية أمام بوركينا فاسو

وخسر منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين  تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون. 

 

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