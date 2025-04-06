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رياضة

أمم إفريقيا للناشئين، أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكاميرون

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

أمم إفريقيا للناشئين، أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب الكاميرون، بعد قليل، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقام حاليا في المغرب.

تشكيل منتخب مصر أمام الكاميرون

يدخل منتخب مصر للناشئين مباراته أمام الكاميرون بتشكيل مكون من:

تشكيل مصر أمام الكاميرون، فيتو
تشكيل مصر أمام الكاميرون، فيتو

موعد مباراة مصر والكاميرون والقناة الناقلة

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره الكاميروني اليوم الأحد 6 إبريل في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المغرب، وتنقلها شبكة بي إن سبورت على الهواء مباشرة  

 

وضمن منتخب بوركينافاسو التأهل لكأس العالم بعد احتلاله صدارة المجموعة. 

منتخب مصر يتلقى خسارته الثانية أمام بوركينا فاسو

وخسر منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين  تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون. 

 

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