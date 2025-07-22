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صحة ومرأة

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025، طبيب نفسي للطلاب: لا داعي لحرق الأعصاب كل الكليات متاحة

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2025، فيتو

وجه الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة وأسرهم بعد اعتماد وزير التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2025.

لا داعي لحرق الأعصاب أو التوتر الزائد في انتظار نتيجة الثانوية العامة 

 

وأكد استشاري الطب النفسي في تصريحات خاصة لـ" فيتو" أن كل من يسعى لدخول كلية معينة سيصل إليها، حيث أصبحت الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية متاحة، قائلا: لا داعي لحرق الأعصاب أو التوتر الزائد

وأضاف استشاري الطب النفسي أن التعامل مع النتيجة يجب أن يكون بهدوء وتعقل، فنتائج الثانوية العامة تعكس القدرات الفردية والإمكانات المختلفة لكل طالب، ولا يجب المقارنة بين كل طالب وغيره.

وأوضح أن كليات الطب والهندسة والإعلام وغيرها من التخصصات أصبحت متاحة لمن يرغب ويعمل على تحقيق هدفه.

وأوضح أن الضغط الأسري على الطالب لاختيار كلية معينة بناء على المجموع فقط أمر خاطئ، مشيرا إلى أن بعض الأهالي "يستخسرون" مجموع أبنائهم ويجبرونهم على دخول كليات لا يرغبون فيها، مما قد يؤدي إلى نتائج نفسية سلبية.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2025.. رابط مباشر للاستعلام

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ودعا الدكتور فرويز إلى ضرورة ترك حرية الاختيار للطالب، لأن النجاح والتفوق الحقيقي يكون فقط في المجال الذي يحبه الطالب.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 174171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 117407 طلاب وطالبات، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.

وقد بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طلاب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.

 

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالبا وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.

أما بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالبا وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.

 

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