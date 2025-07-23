الصحة تنصح الحوامل بتناول هذا التطعيم لتجنب خطر الوفاة

وجهت وزارة الصحة إرشادات هامة لكل أم خلال فترة الحمل لضمان حمل آمن وولادة صحية.

نصائح لضمان حمل آمن وولادة صحية

وأكدت وزارة الصحة ضرورة اتباع التعليمات الآتية:

١- الانتظام في زيارات المتابعة بالوحدة الصحية يساعد على الاكتشاف المبكر لأي مشاكل صحية قد تؤثر علي الأم أو على الجنين.



٢- الحصول على تطعيم توكسيد التيتانوس خلال الحمل يحمي الأم ويحمي الجنين من الإصابة بالتيتانوس الوليدي، وهو مرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة.



٣- التغذية السليمة والمتوازنة ضرورية لحمايتك من الأمراض وتقوية مناعة الطفل منذ مراحل نموه الأولى.



٤- المتابعة مع الطبيب مرة واحدة على الأقل شهريًا ضرورية لمراقبة حالة الحمل والتأكد من سلامة الأم والجنين، وتساهم في الوصول إلى ولادة آمنة.



٥- المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات تتيح استعادة صحتك وتضمن رعاية أفضل للطفل.

كما وجه الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة نصائح للسيدة الحامل بأهمية التغذية الصحية السليمة خلال فترة الحمل، مشيرا إلى أن التغذية تؤثر على صحة الأم والجنين.

نصائح مهمة للتغذية السليمة للحامل

وأوضح أن عدم التغذية السليمة يسبب الإصابة بالأنيميا، ويجعل الحامل تشعر باستمرار بالتعب والإرهاق، لذا يجب أن تحصل علي نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية، مع تناول الخضروات والفاكهة والبعد عن الأطعمة السريعة واللحوم المصنعة

وأوضح أهم التحاليل الطبية التي تجريها السيدة خلال رحلة الحمل.

تحاليل ضرورية للسيدة الحامل خلال فترة الحمل

وأضاف أن هذه التحاليل تجري عدة مرات خلال فترة الحمل منها في أول زيارة للطبيب يطلب من الحامل تحليل rh و٨٥% من السيدات تكون النتيجة موجب وحال إذا كانت النتيجة سالب يجب معرفة تحليل RH الزوج وإذا كان موجبا يجب علي الحامل الحصول على حقنة anti Rh بعد الولادة لمنع وجود تشوهات للأجنة.

وتشمل باقي التحاليل منها تحليل سكر عشوائي، وتحليل بول كامل، للكشف عن أى خلايا صديدية وأملاح وتحاليل الغدة الدرقية، وتحليل وظائف كبد وكلي وصورة دم كاملة.

وتابع حديثه بأنه في الشهر السابع يتم إعادة تحليل صورة الدم الكاملة، للتأكد من عدم وجود أنيميا وتحليل سكر، لأنه يمكن أن يظهر سكر حمل خلال شهور الحمل، حتي لو السيدة غير مصابة بالسكر بجانب تحاليل ما قبل الولادة منها صورة دم كاملة وسيولة دم .

نصائح للسيدة الحامل بعدم إهمال الوجبات البينية

ووجهت وزارة الصحة نصائح للسيدة الحامل بعدم إهمال الوجبات البينية بفترة الحمل بين الوجبات الرئيسية وهي الإفطار والغداء والعشاء ويجب علي الحامل تناول أكلات صحية بين هذه الأوقات.

وقالت وزارة الصحة إنه حال الشعور بالجوع بين الوجبات يمكن للحامل تناول إحدى هذه الأغذية منها:

أرز باللبن.

6 بلحات.

ثمرة فاكهة كبيرة.

كوب لبن بالموز أو أي فاكهة باللبن.

سوداني غير محمص بحد أقصى 8 حبات مع ثمرة فاكهة.

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