أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، انطلاق فعاليات "دوري القهاوي" للطاولة والدومينو، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، والذي ينطلق في مرحلته الأولى ببطولتي الطاولة والدومينو، وبجوائز مالية تتجاوز مليون جنيه.

ويأتي هذا الدوري في إطار خطة الوزارة لنشر الرياضة المجتمعية، وتحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية، من خلال تقديم بدائل ترفيهية صحية وآمنة داخل المقاهي المنتشرة في مختلف المحافظات.

جوائز مليون جنيه، وزير الشباب والرياضة يطلق دوري القهاوي للطاولة والدومينو

وفي كلمته قال وزير الشباب والرياضة: “فكرة دوري القهاوي خرجت من قلب وزارة الشباب والرياضة، بهدف تحويل القهوة من مكان للفراغ أو السلوكيات السلبية، إلى ساحة رياضية وترفيهية تجمع الشباب في أجواء إيجابية وتنافسية”.

جوائز مليون جنيه، وزير الشباب والرياضة يطلق دوري القهاوي للطاولة والدومينو

وأضاف أشرف صبحي: "نسعى لوصول الرياضة لكل بيت وشارع وقهوة، مش بس داخل الملاعب، ووجود جوائز كبيرة في الدوري ده بيخلي الشباب ياخدوا الموضوع بجدية، وده في حد ذاته هدف كبير."

جوائز مليون جنيه، وزير الشباب والرياضة يطلق دوري القهاوي للطاولة والدومينو

من جانبه، أكد أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أن: "الوزير أشرف صبحي هو صاحب فكرة الدوري من البداية، والداعم الحقيقي لتحويلها إلى مشروع قومي، والجوائز المليونية المقدمة دليل واضح على إيمان الدولة بدور الرياضة في تنمية المجتمع."

ويستهدف الدوري مشاركة الآلاف من المقاهي في مختلف المحافظات، على أن تنطلق أولى المنافسات خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الشباب والرياضة تنظم مهرجان الألعاب الصيفية لطلاب المعاهد بالإسماعيلية

فيما تنظم وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، مهرجان الألعاب الصيفية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة، خلال الفترة من 19 حتى 22 يوليو 2025، وذلك بمعسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

يأتي تنظيم المهرجان في إطار حرص الوزارة على تعزيز اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب وطالبات المعاهد، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية التي تنفذها الوزارة ضمن رؤيتها لبناء جيل واعٍ بدنيًا وصحيًا، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

الشباب والرياضة تنظم مهرجان الألعاب الصيفية لطلاب المعاهد بالإسماعيلية

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية تعزيز التعاون مع الهيئات التعليمية في تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية، بما يدعم الصحة العامة واللياقة البدنية لدى طلاب التعليم العالي، ويسهم في بناء مجتمع صحي ونشط.

الشباب والرياضة تنظم مهرجان الألعاب الصيفية لطلاب المعاهد بالإسماعيلية

يشارك في فعاليات المهرجان 150 طالبًا وطالبة وهيئة إشراف، يمثلون 16 من المعاهد العليا والمتوسطة، ويتنافس المشاركون في عدد من الألعاب الرياضية المتنوعة، تشمل: (بادل بول – فولي فوت بول – تنس طاولة – بلياردو – دارتس)، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الرياضية والبدنية.

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