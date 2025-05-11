65 محضرًا في حملات تموينية مكثفة بدمياط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط حملة موسعة بناءً على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتعليمات المهندس مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، وذلك في إطار خطة محكمة تهدف إلى تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية والأسواق ومستودعات البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لمحاولات الغش التجاري والاحتكار.

محضرًا في يوم واحد

أسفرت الحملة التي جرت اليوم الأحد عن تحرير 65 محضرًا تموينيًا شملت عدة مخالفات في المخابز والأسواق حيث تم تحرير 8 محاضر في مجال المخابز تضمنت محاضر لنقص وزن الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود قائمة تشغيل داخل المخبز.

حملات مكثفة علي الأسواق بدمياط



في مجال الأسواق: 57 محضرًا

وفي مجال الأسواق تم تحرير 57 محضرًا تموينيًا تضمنت مخالفات متنوعة منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لدى العاملين وعدم وجود سجلات تجارية وعرض لحوم مكشوفة وتشغيل عمالة دون شهادات صحية

وأكد المهندس مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين على ضرورة استمرار الحملات التموينية في مختلف أنحاء المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين



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