ضحية واقعة الضرب خلال جلسة الرؤية بالإسماعيلية توجه رسالة شكر للأجهزة الأمنية

وجهت هاجر جمال ضحية واقعة تعدي طليقها عليها، خلال جلسة رؤية الصغير، الشكر لكافة الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، وذلك عقب نشر وزارة الداخلية قبل قليل بيان رسمي يشير إلى ضبط طليقها بعد واقعة التعدي والتي رصدتها كاميرات المراقبة.

عودة الشعور بالأمان

وأضافت "جمال" في تصريحات خاصة لـ"فيتو: أنها لأول مرة تشعر بالأمان هى وأبنائها منذ عدة سنوات، حيث كانت دائمة القلق بسبب التعدي المستمر الذى كانت تتعرض من قبل طليقها.

الأجهزة الأمنية تفحص الواقعة

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها لقيامه بالتعدي عليها ونجلهما بالضرب لخلافات بينهم حال وجودهم بأحد الأندية لتنفيذ حكم رؤية بالإسماعيلية.

ضبط المتهم مرتكب واقعة التعدي

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية من صاحبة المنشور من قيام طليقها الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدي عليها ونجلهما (سن 11) بالضرب وإحداث إصابته "بسحجات وكدمات" لخلافات أسرية حال تواجدهم بأحد الأندية لتنفيذ حكم رؤية صادر لصالحه بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وتم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.



وكان قد شهد مركز شباب الصفا في محافظة الإسماعيلية، والواقع بنطاق دائرة ثان واقعة تعدي شخص على سيدة بالضرب بصحبة أطفالها.

وأوضحت كاميرات المراقبة قيام شخص بالتعدي على سيدة بصحبة أبنائها حيث تبين أنها طليقته جاءت بصحبة أبنائها لتنفيذ “رؤية الصغير ” بمركز الرؤية الذى حددته المحكمة.

نشر مقاطع فيديو

وكانت قد قامت إحدى السيدات بمحافظة الإسماعيلية، تدعى “ه. ج” بنشر استغاثة تتضمن عدد من مقاطع الفيديو القصيرة عبر التواصل الاجتماعي، والتي توضح قيام شخص بالتعدي عليها داخل أحد مراكز الرؤية وتدعي أنه طليقها.

وصلة من السحل والضرب المبرح

ويظهر الفيديو أن الشخص قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح حيث قام بسحلها بعد أن سدد لها ضربة قوية بقدمه في بطنها مما أدي إلى سقوطها على الأرض، وكذا ضرب ابنه.

ومن جانبها قالت ناشرة الفيديو في تصريحات خاصة لـ"فيتو" خلال مكالمة هاتفية، إنها ذهبت بأبنائها لمركز الرؤية الذى حددته محكمة الأسرة بمركز شباب الصفا حيث تفاجأت بقيام طليقها بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وقالت إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض للضرب منه هى وأبنائه حيث كان يقوم في كل مرة بضربها بأماكن لا توجد بها كاميرات مراقبة.

زيادة قيمة النفقة

وأشارت إلى أن سبب ضربه لها هو رفع قيمة النفقة لابنائها الثلاثة، حيث لم يمنعه نظرة ابنه الصغير التي تدل على التوسل من الكف عن التعدي عليه وعن أمه، حيث استمر في ضربها إلى أن قام احد الموظفين في النادي بإبعاده عنها.

ولفتت إلى أنها وقد سبق لها تحرير محضر ضده في واقعة ضرب مشابهة، وحكم عليه بأسبوع مع إيقاف التنفيذ، كما قام بالتعدي على عمها بالضرب ولم يتم اتخاذ أى إجراء قانوني حياله.

وأكدت أن والدها متوفى وأمها سيدة مسنة، ولديها شقيق أصغر منها في المرحلة الثانوية ولا تريد أن تعرضه لتلك المشكلات وطالبت بدفع الضرر عنها هي وابنائها وبخاصة وأنها تعاني من هذا التعدي منذ عامين ونصف مناشدة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة بسرعة التدخل لحمايتها من هذا التعدي الصارخ.

وعلى صعيد أخر أسفر نشر الفيديو الذى تم تداوله على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي تعاطف المئات من شعب الإسماعيلية مطالبين برفع الضرر عن السيدة المتعدي عليها وابنائها.

ومن جانبها، تقوم الجهات الأمنية حاليا بفحص فيديو الاعتداء وذلك لكشف ملابساته.

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