تنظيم الاتصالات ألزم وشركات المحمول نفذت، تعويضات حريق سنترال رمسيس وصلت المستخدمين.. والمقاولون العرب مستمرة في أعمال ترميم المبنى

بعد إلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجميع شركات الاتصالات بتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة نتيجة الحريق الذى نشب في سنترال رمسيس، سواء لمستخدمي الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت نقدم خلال السطور التالية أبرز ما قدمته الشركات لتعويض المستخدمين.

متابعة تأثير العطل

قدمت شركات المحمول تعويضا لمستخدمي خدمات الهاتف المحمول قدرة واحد جيجابايت مجانية، وتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بعشرة جيجابايت مجانية على الخط الثابت أو خمسة جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول في حالة عدم انتظام الخدمة علي الخط الثابت.

قامت الشركات بتنفيذ القرار، حيث أرسلت كل من فودافون مصر وأورنج مصر واى آند مصر وشركة وي رسائل نصية للمستخدمين بتعويضهم وفقا لسياسة كل شركة وطبقا لتعليمات الجهاز.

كما قامت الشركات الأربع بالاستجابة لشكاوى بعض المستخدمين الذين لم تصلهم الرسائل، وقامت بتعويضهم وفقا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ضمان جودة خدمات الاتصالات

جاء ذلك في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة تأثير العطل الفني الذي طرأ على بعض خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، وحرصه على التخفيف من آثار عدم انتظام خدمات الاتصالات وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.



اختناقات الإنترنت والاتصالات أقل من 1%

ومن جانبه، أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز استجاب فورًا لتداعيات حريق سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن الخدمة عادت بنسبة 99% حتى الآن، ويتم حل كل المشكلات الخاصة بالعملاء بشكل دوري وسريع.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن نسبة البؤر والاختناقات الخاصة بـخدمة الإنترنت الأرضي لا تتجاوز 1% حاليًا، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية تعمل بشكل مكثف على تقليل الفجوة وتحسين جودة الشبكة، خاصة في المناطق التي شهدت تأثرًا كبيرًا بالخدمة.

المواطنون يلاحظون تراجعًا مؤقتًا

وأشار إلى أن بعض المواطنين لا يزالون يعانون من بطء مؤقت في سرعة الإنترنت أو تراجع طفيف في جودته مقارنة بما قبل الحريق، مؤكدًا أن هذا الوضع قيد المعالجة حاليًا، حيث يتم التعامل مع كل "البؤر الساخنة" من خلال خطط إصلاح فنية دقيقة.

التزام كامل بتحسين الخدمة

وشدد المهندس محمد إبراهيم على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ملتزم بتوفير خدمة إنترنت مستقرة وذات جودة، مع متابعة يومية دقيقة للشكاوى والعمل على حل أي اختناق تقني في أسرع وقت ممكن.

وأكد المهندس محمد علوي، عضو شركة المقاولون العرب، أن أعمال ترميم وتجديد مبنى سنترال رمسيس بدأت رسميًا بتكليف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في أعقاب الحريق الكبير الذي اندلع في المبنى قبل أيام، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للمنشأة.

بتوجيه من رئيس الوزراء.. بدء العمل فورًا في سنترال رمسيس

وقال المهندس محمد علوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز: "بدأنا العمل بالفعل منذ أول أمس، بناءً على توجيه مباشر من دولة رئيس الوزراء، ونعمل حاليًا على ترميم الواجهات الخارجية للمبنى كخطوة أولى".

واجهات المبنى أولوية الترميم.. والدراسة الداخلية جارية

وأوضح عضو شركة المقاولون العرب أن "ترميم واجهات سنترال رمسيس يمثل أولوية لسرعة التنفيذ، نظرًا لأهميتها البصرية والتاريخية"،مضيفًا أن:"هناك فريق هندسي متخصص يجري حاليًا دراسة تقييم شاملة لحالة المبنى من الداخل، تمهيدًا للمرحلة التالية من الترميم".

المبنى يعود لعام 1927.. وترميمه يتطلب دقة تاريخية

وأشار علوي إلى أن مبنى سنترال رمسيس الكائن بشارع الجلاء يعود إلى عام 1927، أي أنه يقترب من قرن من الزمان، مما يستدعي تعاملًا دقيقًا ومنهجيًا يحترم البُعد التاريخي والهوية المعمارية الأصيلة للمكان، خطوات الترميم وتتمثل في تنسيق تاريخي وجغرافي وإنشائي.

وأوضح أن خطة الترميم تشمل ثلاث مراحل رئيسية:

التنسيق التاريخي لإعادة المبنى إلى طابعه الأصلي.

التنسيق الجغرافي مع محيطه العمراني في شارع الجلاء والمنطقة المركزية بالقاهرة.

التقييم الإنشائي الكامل للمبنى لضمان سلامته الهيكلية وتأمينه ضد أي مخاطر مستقبلية.

هدفنا الحفاظ على هوية القاهرة المعمارية.

واختتم علوي حديثه بالتأكيد على أن "الشركة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الدولة بدقة، والعمل بروح الحرفية للحفاظ على الهوية المعمارية والتاريخية للقاهرة"، مضيفًا أن الترميم سيتم وفق أعلى معايير السلامة الهندسية.

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