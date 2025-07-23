الأربعاء 23 يوليو 2025
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محافظات

سكرتير عام مساعد دمياط يتابع جهود توفير السلع الاستراتيجية

جولة تفتيشية على
جولة تفتيشية على عدد من أفرع الشركة العامة لتجارة الجملة

تفقد اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، عددا من أفرع ومخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، في مدن الزرقا وفارسكور وكفر سعد ودمياط، لمتابعة سير العمل وضمان توافر السلع الاستراتيجية.

جاءت الجولة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن المتابعة الميدانية لمنظومة تداول وتوزيع السلع، وضمن أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٥، المعنية بتأمين احتياطي المواد الغذائية والسلع الأساسية.

مشاركة قيادات محلية ومسئولي التموين

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من؛ المهندسة حنان الأطروش رئيس مركز ومدينة الزرقا، والعميد هاني عبد القوي رئيس مركز ومدينة كفر سعد، سمير عتريس رئيس مركز ومدينة دمياط، إلى جانب مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين، وعدد من مسئولي الإدارات المعنية.

جولة تفتيشية على عدد من أفرع ومخازن الشركة العامة لتجارة الجملة
جولة تفتيشية على عدد من أفرع ومخازن الشركة العامة لتجارة الجملة

 

مراجعة الأرصدة والتزام الفروع

تابع اللواء عبد الله عاشور مدى تطابق الأرصدة الفعلية للسلع مع الدفاتر، وراجع التزام مديري الفروع باللوائح المنظمة للعمل، كما اطمأن على انتظام صرف السلع وتخزينها بشكل آمن، بما يضمن الحفاظ على جودتها وتلبية احتياجات المواطنين.

تشديد على إجراءات السلامة ومكافحة الحريق

شملت الجولة كذلك مراجعة منظومة الحريق داخل المخازن، حيث وجه السكرتير العام المساعد بالتأكد من كفاءة أنظمة الإطفاء، وسلامة طفايات الحريق، وتوفير وسائل الأمان الصناعي اللازمة، لضمان سرعة الاستجابة في حالة الطوارئ وتقليل الخسائر.

تأكيد على الرقابة وضبط منظومة التوزيع

اختتم اللواء عبدالله عاشور جولته بتوجيهات مشددة لتعزيز إجراءات الأمن الصناعي والتخزين المحكم، وتقليل نسب الفاقد، مع استمرار الرقابة على حركة تداول السلع، لتحقيق الانضباط وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بكفاءة وانتظام.

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