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حوادث

قرار من محكمة القاهرة الجديدة بشأن دعوى الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد

اللاعب إبراهيم سعيد
اللاعب إبراهيم سعيد

قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيل دعوى تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات لاعب منتخب مصر الأسبق إبراهيم سعيد بسبب قضية نفقة لصالح طليقته، لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لحضور بناته.

من جانبه علّق الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على ما تم تداوله مؤخرًا من تصريحات لأحد الآباء بعد تعرضه للحبس في قضايا نفقة، وتعبيره عن ألمه من موقف أبنائه تجاهه، مؤكدًا أن هذه المواقف المؤلمة تتطلب الصبر والحكمة من الطرفين.
وقال الشيخ أحمد: "الإسلام دين الرحمة والتكافل، وقد أمر ببر الوالدين والإحسان إليهم، وحرّم العقوق بكل أشكاله، وجعل صلة الرحم من أعظم القربات إلى الله تعالى، حتى في حالة الخلاف أو التقصير".

وأكد أن المسئولية ليست على الأبناء فقط، بل على الآباء أيضًا، قائلًا: "الأب مسؤول شرعًا ووجدانيًا عن رعاية أبنائه، وتوفير حاجاتهم المادية والمعنوية، والتقرب منهم، وبناء علاقة قائمة على الحب والاحتواء، لا على الجفاء واللوم فقط، فغياب التواصل أحيانًا يكون سببًا رئيسًا في اتساع الفجوة بين أفراد الأسرة".

وتابع: "النفقة واجبة شرعًا، وهي من الحقوق التي لا تسقط بالتقادم أو العاطفة، ومع ذلك، فإن اللجوء إلى القانون يجب أن يكون آخر الحلول لا أولها، ويجب أن يسعى الجميع للحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها".

وفي تعليقه على مشاعر الأب الذي قال إنه لا يستطيع أن يدعو على أبنائه، قال الشيخ: "هذا موقف يُحسب له، فالدعاء على الأبناء باب خطر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى لا يُصادف ساعة استجابة، وعلى الأب أن يواصل الدعاء لهم بالهداية والإصلاح، فالدعاء بالخير هو الأصل".

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محكمة القاهرة الجديدة إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق ابراهيم سعيد

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