الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة لرئيس محكمة النقض الجديد

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم الأحد 20 يوليو 2025، بديوان المحكمة، المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي قدّم التهنئة بمناسبة توليه منصبه رئيسًا لمحكمة النقض.

رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية وفد قضائي رفيع المستوى ضم: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار زكي شلقامي، القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات.

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات محكمة النقض، منهم: القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، القاضي عابد راشد، النائب الثاني، القاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس المحكمة ورئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي محمد هلالي، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، القاضي أحمد رفعت، نائب رئيس المحكمة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق، نائب رئيس المحكمة ومستشار رئيس المجلس الأعلى للعلاقات والإعلام، والقاضي حسام الجيزاوي، نائب رئيس المحكمة والأمين العام المساعد للمجلس.

خلال اللقاء، شدّد المستشار محمد الشناوي على الدور الوطني المهم الذي تقوم به محكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية وترسيخ العدالة.
من جانبه، رحب رئيس محكمة النقض بالزيارة، مشيدًا بدور النيابة الإدارية في حماية المال العام وضبط الأداء الوظيفي ومكافحة الفساد، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون بين الجهتين بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية، تعبيرًا عن عمق العلاقات والتعاون المشترك بين المؤسستين القضائيتين.

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